В Москве мужчину избили до полусмерти бильярдными шарами

На территории подземной парковки "Бриз" на севере Москвы двое злоумышленников избили 37-летнего приезжего из Иркутска. Удары они наносили бильярдными шарами.
Свидетели нападения вызвали экстренные службы. Пострадавшего доставили в больницу со множеством переломов. Он попал в реанимацию.
По горячим следам удалось задержать нападавших. Ими оказались два молодых человека из Мордовии. При задержанных нашли и орудия преступления. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
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