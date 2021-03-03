Скопинский маньяк после освобождения поехал в Москву

Недавно СМИ всполошили общественность новостью о том, что Виктор Мохов, которого прозвали скопинским маньяком, вышел на свободу после длительного пребывания на зоне. Теперь стало известно, что Махов нарушил правила освобождения.

По информации телеканала "360", мужчина не прибыл к месту своего жительства в указанный срок, а направился в российскую столицу. Целью его пребывания в Москве называют съемки в развлекательной программе. Уточняется, что за это Мохову может грозить наказание.