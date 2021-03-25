Авиарейс из Челябинска в Москву отложили из-за протечки топлива

В российской столице задержали вылет пассажирского самолета. Воздушное судно должно было следовать в Челябинск.
По информации РИА Новости, причиной инцидента является протечка топлива. По факту случившего силами транспортной прокуратуры организована проверка, сообщает телеканал "360".
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