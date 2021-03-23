Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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При стрельбе в американском супермаркете в погибли 6 человек

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В американском штате Колорадо случилось ЧП. По информации прессы, в одном из супермаркетов произошла стрельба.

В результате этого скончались шесть человек, среди жертв числится сотрудник правоохранительных органов. Сам стрелок был ранен. Обстоятельства ЧП выясняются, передает телеканал "360".

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Автор: 23 марта 2021, 11:06 Источник: The Atlanta Journal-Constitution ✓ Надежный источник

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