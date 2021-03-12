Полиция задержала школьника из-за угроз убить учителя во французском Меце

Во французском городе Мец произошел инцидент, который активно обсуждают в прессе по всему миру. Известно, что местные правоохранители задержали школьника, который грозился убить учителя, работающего в лицее.
Злоумышленник сам сообщил полицейским, что собирается совершить преступление. По информации RT, произошедшее исключает религиозный подтекст.
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