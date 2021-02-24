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Изводящая себя новомодной диетой молодая писательница скончалась в одиночестве

Изводящая себя новомодной диетой молодая писательница скончалась в одиночестве

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В одной из столичных квартир скончалась восходящая звезда литературного мира Аделина Шелдон. 20-летняя писательница вела затворнический образ жизни, поэтому ее тело обнаружили не сразу.
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В правоохранительные органы обратился 59-летний москвич Игорь (имя изменено). Он является хозяином квартиры, в которой жила Аделина Шелдон. Мужчина рассказал, что сдавал жилье юной писательнице на протяжении нескольких лет.

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По словам Игоря, Аделина была воспитанной, образованной и скромной девушкой. Ее можно было сравнить с девушкой из XIX века. Даже соседи это отмечали. С юной писательницей можно было подискутировать насчет истории и впечатлиться ее познаниями.

Хозяин квартиры также знает, что Аделина практически не поддерживала хорошие отношения с родными, общалась только с матерью. Девушка писала книги, была увлечена какими-то проектами. О ее личной жизни мужчине ничего неизвестно.

Прожив первый год в квартире Игоря, Шелдон решила уехать по работе. Два года назад Аделина снова связалась с арендодателем, чтобы поселиться. Мужчина не стал отказывать девушке, поскольку квартира была свободна.

Незадолго до пандемии коронавируса писательница перестала платить за жилье. Игорь предполагает, что у девушки возникли серьезные проблемы. Однако тогда он не стал выгонять Аделину, а, напротив, вызвался помочь ей с работой. Девушка же отклонила предложение.

Последний раз мужчина связывался с писательницей в начале февраля. Она ни на что не жаловалась. Через несколько недель арендодатель не смог дозвониться до квартирантки. Она перестала отвечать и на сообщения. Именно поэтому Игорь решил навестить Шелдлон.

Оказавшись в квартире, мужчина обнаружил мертвую Аделину. Вскоре на месте оказались медики и полицейские. Предположительно, девушка умерла несколько дней назад. Вероятная причина смерти – голодание.

Судя по записям в дневнике, Аделина Шелдон придерживалась новомодной диеты. Она изводила себя сухим голоданием. Еды в квартире практически не было. Скорее всего, состояние писательницы резко ухудшилось, но рядом никого не оказалось, чтобы вызвать скорую помощь.

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Автор: 24 февраля 2021, 19:45 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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