В Австралии крупный пожар уничтожил десятки домов

В Австралии случилось крупное ЧП. Уточняется, что пожар уничтожил десятки жилых домов в городе Суон.
Несколько сотен граждан остались без жилища, сообщает RT. Экстренные службы занимаются устранением последствий случившегося.
В Австралии случилось крупное ЧП. Уточняется, что пожар уничтожил десятки жилых домов в городе Суон.
Несколько сотен граждан остались без жилища, сообщает RT. Экстренные службы занимаются устранением последствий случившегося.
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