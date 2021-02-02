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Происшествия

Умерла звезда сериала "Клан Сопрано"

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Мировое киносообщество потрясено трагическим известием. Сообщается. что ушел из жизни американский актер Хэл Холбрук.

По данным телеканала "360", артист не дожил до своего 96-летия. Одна из наиболее известных сериалов, в которых снимался Холбрук, это криминальная драма "Клан Сопрано".


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Автор: 2 февраля 2021, 12:25 Источник: The New York Times ✓ Надежный источник

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