Российская модель погибла в Италии во время путешествия

В Италии погибла российская гражданка. Уточняется, что лодка, в которой находилась модель из Уфы, перевернулась.
По данным телеканала "360", девушка утонула. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
В Италии погибла российская гражданка. Уточняется, что лодка, в которой находилась модель из Уфы, перевернулась.
По данным телеканала "360", девушка утонула. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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