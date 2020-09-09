Умер писатель Рональд Харвуд

В Великобритании скончался знаменитый писатель и сценарист Рональд Харвуд. Уточняется, что драматург не дожил до своего 86-летия.
В настоящий момент причина смерти писателя не уточняется, пишет "Экспресс газета". Стоит отметить, что Харвуд получил наибольшую популярность известны благодаря работам "Оливер Твист" и "Пианист".
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