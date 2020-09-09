В Чехии столкнулись два поезда: есть пострадавшие

В Чехии случилось ЧП. Уточняется, что юго-западе столкнулись два поезда.
По данным телеканала "360", в результате происшествия пострадали более десятка человек. Стоит отметить, для расследования создана экспертная комиссия.
В Чехии случилось ЧП. Уточняется, что юго-западе столкнулись два поезда.
По данным телеканала "360", в результате происшествия пострадали более десятка человек. Стоит отметить, для расследования создана экспертная комиссия.
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