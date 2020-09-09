В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука

В подмосковном Красногорске произошло ЧП. Журналистам удалось узнать о случившемся из первых уст.

В Московской области произошел серьезный инцидент. По данным СМИ, загорелись декорации кинокомпании "Главкино", принадлежащей Константину Эрнсту и режиссеру Федору Бондарчуку.

Сотрудник "Дни.ру" стал свидетелем случившегося. Он сообщил, что на его вызов реакции не последовало. Источник позвонил по номеру 101 еще в три ночи, однако ему сказали, что в "Главкино" запланированы съемки с горелками. Свидетель возразил о том, что на съемки происходящее не похоже и призвал специалистов действовать на свое усмотрение.

В итоге выяснилось, что павильоны действительно загорелись, это не было элементами съемочного процесса. При этом информации о пострадавших не поступало, пишет "Ura.ru".

По данным "Пятого канала", к настоящему моменту возгорание локализовано. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что компания "Главкино" было создана 12 лет назад режиссером Федором Бондарчуком и его коллегой. Декорации активно используются для производства кино и телеконтента, напоминает телеканал "360".