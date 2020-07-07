В центре Москвы на дороге перевернулся автомобиль

В центре российской столица произошла авария. Уточняется, что на Садовом кольце перевернулась легковая машина.
Из-за аварии на дороге образовалась пробка. На месте ЧП работают экстренные службы.
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