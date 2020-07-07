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Происшествия

В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов

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В Крыму задержали семь исламистов запрещенной в России группировки. Они занимались вербовкой и распространением террористических текстов, рассказал пресс-центр ФСБ России.

В официальном сообщении говорится, что силовикам удалось взять трех главарей и четырех рядовых участников запрещенной организации. Задержанные распространяли идеологию террористов среди жителей полуострова и вербовали участников движения среди крымских мусульман.

В ходе обысков у фигурантов были найдены и изъяты запрещенные материалы. В отношении террористов были возбуждены уголовные дела, сообщает "Царьград".

Автор: 7 июля 2020, 15:16 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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