В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов

В Крыму задержали семь исламистов запрещенной в России группировки. Они занимались вербовкой и распространением террористических текстов, рассказал пресс-центр ФСБ России.

В официальном сообщении говорится, что силовикам удалось взять трех главарей и четырех рядовых участников запрещенной организации. Задержанные распространяли идеологию террористов среди жителей полуострова и вербовали участников движения среди крымских мусульман.

В ходе обысков у фигурантов были найдены и изъяты запрещенные материалы. В отношении террористов были возбуждены уголовные дела, сообщает "Царьград".