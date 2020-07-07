В Москве автомобиль протаранил веранду ресторана: есть пострадавшие

Днем 7 июля на улице Генерала Белова в Москве произошла серьезная авария. Автомобиль протаранил веранду ресторана "Тануки".
В результате два человека получили травмы, передает телеграм-канал Mash. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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