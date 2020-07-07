Пожар на западе Москвы попал на видео

На базе каскадеров "Парк киноприключений" на автомобильном складе во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы произошел пожар, передает Пятый канал. Очевидцы сняли происходящее на видео. На месте работают 20 расчетов, слышны хлопки.
По предварительным данным, пожар локализован. В результате ЧП никто не пострадал.
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