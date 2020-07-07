В США умерли самые старые сиамские близнецы

В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает "Экспресс газета". Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на карнавалах и на вырученные деньги жили.
В хосписе города Дейтон в штате Огайо в возрасте 68 лет ушли из жизни Ронни и Донни Гэйлон, передает "Экспресс газета". Они считались самыми старыми сиамскими близнецами в мире. Мужчины с детства выступали на карнавалах и на вырученные деньги жили.
Разлука с родиной переживается тяжело
Балерина устала от его бессовестных деяний
У артиста пропала связь с супругой
Певица прервала молчание
Популярные темы форума
Когда вы перестали кормить грудью?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
На что бабы тратят свою жизнь?
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Как пережить смерть ребенка
Чувство вины
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Убрать паразитов с земли