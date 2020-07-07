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Происшествия

В центре Москвы произошел крупный пожар

прочитано 476 раз

Днем 7 июля очевидцы сообщили о пожаре в центре Москвы. По предварительным данным, огонь охватил склад во 2-м Сетуньском проезде.

Площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Как передает телеграм-канал "360", здание частично обрушилось. Информация о пострадавших уточняется.

Автор: 7 июля 2020, 12:16 Источник: Telegram • Требует проверки

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