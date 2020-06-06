Умерла прославленный российский театральный деятель

Скончалась известный театральный критик, ветеран Элеонора Красновская. Ей было 100 лет.
Трагическое известие появилось на официальном сайте Союза театральных деятелей Российской Федерации. Стоит отметить, что Красновская проработала в данной организации почти полвека.
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