В Подмосковье рухнувший потолок чуть не убил пенсионерку с ребенком

В подмосковном Сергиевом Посаде в жилом доме обрушившийся потолок чуть не убил пенсионерку и ее правнучку. К счастью, за несколько мгновений до падения перекрытий пожилая женщина с ребенком успела выйти из помещения.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", потолок рухнул из-за скопившейся воды. "Наш дом должны были признать аварийным еще в 2017 году, однако сделано этого не было и 2 марта (2019 года – Прим. ред.). Протечки у нас постоянные", – рассказала жительница здания.
В местной администрации не уточнили, будет ли сделан ремонт в доме или же жильцов переселят в другое место. В то же время они пообещали оказать содействие.
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