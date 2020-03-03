Вдова-фармацевт нелепо оправдалась за смерти на банной вечеринке в Москве

Блогер записала видео, в котором рыдает на камеру из-за трагедии на банной вечеринке. Екатерина Диденко пожаловалась на травлю, которую устроили ей в соцсети фолловеры.

В новом ролике девушка продолжила делиться эмоциями после трагедии на банной вечеринке, где погиб ее муж. "Аптечный ревизорро" до сих пор не может прийти в себя.

На сей раз вдова рассказала о своем моральном состоянии, которое ухудшилось после критики в "Инстаграм". Россияне упрекнули блогера в том, что она хайпует на смерти супруга, сообщает Пятый канал.

С того рокового вечера Екатерина Диденко не устает выкладывать новый контент и удивляется гневным комментариям в свой адрес. "То, что произошло, – трагическая случайность", – нелепо оправдалась блогер.

"Мне очень больно!" – призналась Диденко. Она принесла соболезнования близким погибших на банной вечеринке и подтвердила, что терять любимых очень тяжело. Блогер добавила, что она должна быть сильной ради детей, оставшихся без отца.

Напомним, что трагедия произошла на вечеринке в Москве 28 февраля. Компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Екатерины Диденко.

Гости засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Три человека, включая мужа именинницы, погибли.

