Вдова-фармацевт нелепо оправдалась за смерти на банной вечеринке в Москве

В новом ролике девушка продолжила делиться эмоциями после трагедии на банной вечеринке, где погиб ее муж. "Аптечный ревизорро" до сих пор не может прийти в себя.
На сей раз вдова рассказала о своем моральном состоянии, которое ухудшилось после критики в "Инстаграм". Россияне упрекнули блогера в том, что она хайпует на смерти супруга, сообщает Пятый канал.
С того рокового вечера Екатерина Диденко не устает выкладывать новый контент и удивляется гневным комментариям в свой адрес. "То, что произошло, – трагическая случайность", – нелепо оправдалась блогер.
"Мне очень больно!" – призналась Диденко. Она принесла соболезнования близким погибших на банной вечеринке и подтвердила, что терять любимых очень тяжело. Блогер добавила, что она должна быть сильной ради детей, оставшихся без отца.
Напомним, что трагедия произошла на вечеринке в Москве 28 февраля. Компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Екатерины Диденко.
Гости засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Три человека, включая мужа именинницы, погибли.
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