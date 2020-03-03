На севере Москвы похитили экскаватор

В полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже экскаватора. По данным МВД, технику похитили с неохраняемой стоянки на Лихоборской набережной.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Москва 24".



