На севере Москвы похитили экскаватор

В полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже экскаватора. По данным МВД, технику похитили с неохраняемой стоянки на Лихоборской набережной.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Москва 24".
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