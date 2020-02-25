Во вторник, 25 февраля, очевидцы сообщили, что неизвестный угрожает прыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве. На месте работают спецслужбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина пока не выдвинул никаких требований. Движение автомобилей в сторону Кремля перекрыто.
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