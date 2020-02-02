В Санкт-Петербурге загорелось здание "Лениздата"

В Центральном районе Санкт-Петербурга загорелось здание издательства "Лениздат". В экстренных службах сообщили, что возгорание произошло на четвертом этаже, сообщает РИА "Новости".
В настоящее время из бизнес-центра эвакуируют людей. Известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 60 человек и 16 единиц специальной техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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