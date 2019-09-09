В Башкирии отчим набросился с ножом на пасынка

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
18:54
Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию
18:49
Держал в сексуальном рабстве: прислуга известного актера поразила Шепелева признанием
18:37
Ученые решили одну из самых сложных математических загадок
18:25
Инвестор экотехнопарка "Шиес" позаботился о детях
18:24
Британцы снимут сериал об отравленном Литвиненко
18:12
В Венеции хотят полностью запретить курение
17:32
"Если вас убьют, труп опишем": Малахов разворошил трагичную историю забитой до смерти
16:50
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
16:24
Рецепт кростаты с персиковой начинкой
15:49
Лукашенко пропихивает во власть молодую красотку
15:49
Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
15:38
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
15:26
Шойгу дал суровый ответ США
15:16
"Иисус Христос – суперзвезда" возвращается на столичную сцену
15:15
Андрей Державин споет "Песни о хорошем"
15:14
Уверенное большинство в МГД получили сторонники "Единой России"
14:47
Электронные сигареты спровоцировали смертельную эпидемию
14:46
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
14:45
В Удмуртии произошла смертельная авария
14:43
Звезды Instagram расскажут как заработать в соцсетях
14:39
Выходка жадного до денег Порошенко возмутила украинцев
14:24
Почему мужчины бросают женщин
14:23
Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз
14:16
"Пьян или под наркотой": губернатору доложили об опозорившем город Билане
14:15
Ради него бросила мужа: звезда "Сватов" рассказала Корчевникову о любви к Абдулову
13:57
Загитова предстала в образе Клеопатры
13:50
Ребенок погиб: в Краснодаре дерево рухнуло на детский сад
13:35
"Котируюсь на "рынке шкур": Чехова высказалась об эскорт-услугах
13:31
К Игорю Крутому вернулась старая любовь
13:29
"Это была адская жизнь": Цымбалюк-Романовская о сексе с Джигарханяном
13:22
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
13:17
"Так и сяк, а мужчина не клюет": 39-летняя Куриленко показала свои прелести
13:07
Меган Маркл ранила престарелую Елизавету II в самое сердце
12:55
На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
12:47
В Калининграде машина сбила маленького ребенка
12:36
Кудрявцева закричала при виде упавшей в воду дочери
12:34
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
12:17
Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть
12:16
Марка Захарова выписывают из больницы
12:12
"Ей стоит прощения попросить": Нино Катамадзе отчихвостили после признания в любви
11:51
Зеленского без предупреждения перебросили в Россию
11:49
Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
11:41
Пришедшая на кладбище Максакова жестко отреагировала на наглые вопросы
11:34
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
11:34
Ищут пожарные, ищет милиция: Пугачева пропала во время выборов
11:31
"Я очень тебя любил!": Гуф после расставания подкатывает к гордой Топурии
11:14
Трое пострадавших: в Петербурге столкнулись две легковушки
10:53
Шикарный замок Максима Галкина хотят снести
10:52
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
10:43
Найдена спасающая от рака специя
10:40
"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
10:31
"Никогда!": певица Слава отказалась от женской мечты
10:28
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
10:22
"Это моя земля": популярный певец заговорил об украинском гражданстве
10:21
Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества
10:10
Чемпионка мира упала в обморок на глазах у публики
09:58
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
09:55
"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму
09:52
Сын Рудковской в пух и прах разбил обидчика
09:47
Гороскоп на неделю
09:40
Собчак выступила с заявлением о второй беременности
09:36
Компания British Airways отменила 1,5 тысячи авиарейсов
09:20
"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом
09:12
Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву
09:10
Найден сенсационный способ борьбы с ВИЧ
09:03
Медведев потерпел досадное поражение
08:57
"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе
08:22
Ведущая Первого канала рассталась с мужем
08:17
"Чуть не подрались": Навка устроила перепалку с известной журналисткой
08:10
Медведева рухнула на льду перед Загитовой
08:04
"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина
07:09
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями
06:35
"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко
06:22
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
04:17
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили
02:28
"Золотой" костюм Лопес шокировал народ
00:15
Бывший солист группы "Корни" откровенно рассказал о продажности
22:36
"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем
20:08
Плохая мать: Меган Маркл закидали камнями
18:05
Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
17:47
Карточный долг: звезде "Дома-2" пришлось продать квартиру
16:59
Обнародованы детали свадьбы Бондарчука и Андреевой
16:17
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
15:24
Копающегося в грязном белье Малахова предупредили о серьезных последствиях
15:06
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
14:09
Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
08:07
Зеленский получил от Путина инструкции по Донбассу
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
Происшествия

В Башкирии отчим набросился с ножом на пасынка

прочитано 254 раза

В Аургазинском районе 49-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением после того, как на него набросился 69-летний отчим. Об этом сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД. 

Вызванные на место происшествия полицейские установили, что сначала мужчины вместе распивали спиртное, но в ходе застолья между ними произошла ссора, которая переросла в перепалку. В результате отчим взял нож со стола и воткнул его в пасынка. Последнему был причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас нападавший задержан. 

9 сентября 2019, 17:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Шоу-бизнес

Держал в сексуальном рабстве: прислуга известного актера поразила Шепелева признанием
"С ума сошли": Слава высказалась о молодом любовнике
"Я этому не учил": Сын Фриске ошарашил Шепелева отборным матом
Очень похож: предполагаемый сын советской звезды заявился к Борисову

Проишествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
В Вологодской области упал вертолет (видео)

Lifestyle

Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
Политика

На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским

Внимание было уделено тону общения двух президентов
Шоу-бизнес

Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества

Артистка разоткровенничалась
Шоу-бизнес

Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть

Шоумен не соблюдал правила безопасности

Шоу-бизнес

"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму

Артистка сделала шокирующее признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева рухнула на льду перед Загитовой
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена

Регионы

Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru