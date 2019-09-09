В Башкирии отчим набросился с ножом на пасынка

В Аургазинском районе 49-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением после того, как на него набросился 69-летний отчим. Об этом сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД.
Вызванные на место происшествия полицейские установили, что сначала мужчины вместе распивали спиртное, но в ходе застолья между ними произошла ссора, которая переросла в перепалку. В результате отчим взял нож со стола и воткнул его в пасынка. Последнему был причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас нападавший задержан.
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