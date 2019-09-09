В супермаркете под Москвой жестоко избили покупателя

В Клину местный житель жестоко избил одного из покупателей супермаркета. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.
Как удалось установить следователям, в магазине между мужчинами произошел конфликт. Один из них схватил бутылки с прилавка и несколько раз ударил ими по голове оппонента.
В отношении злоумышленника возбудили дело о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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