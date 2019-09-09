В Подмосковье мужчина похитил калитку детской поликлиники

В подмосковном городе Пушкино мужчина похитил металлическую калитку, которая находилась на территории детской поликлиники на Московском проспекте. О краже сообщила одна из местных жительниц. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Правоохранители уже задержали злоумышленника. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Преступнику может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Не могу избавиться от дочери
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Как вам водолеи?