В Архангельской области взорвалась воинская часть

В одной из воинских частей в Архангельской области произошли взрывы. По предварительным данным, два человека пострадали. Еще 15 получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
По данным источников, взрыв прогремел в 30 км от Северодвинска. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее власти региона заявили, что направили санитарную авиацию к воинской части в связи с инцидентом.
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