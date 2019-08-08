Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП

В Краснодарском крае в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai в больницах оказались 44 человека, еще трое погибли, сообщает телеканал "360".
ДТП случилось на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив. Оба транспортных средства рухнули в обрыв с высоты около 30 метров.
По последним данным, 13 госпитализированных перенесли срочные операции. Трое из них будут доставлены на лечение в НИИ – краевую клиническую больницу №1 Министерства здравоохранения Краснодарского края. Одного из несовершеннолетних транспортируют в Детскую краевую клиническую больницу.
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