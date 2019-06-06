В Японии поезд со 120 пассажирами сошел с рельсов

В метро японского города Иокогама состав сошел с рельсов. В нем было 120 пассажиров.
Уточняется, что с рельсов сошли четыре из шести вагонов поезда. По данным телеканала "360", пострадавших нет. Движение было восстановлено через час после инцидента.
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