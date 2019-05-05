Путин сделал серьезное заявление после смертельного пожара в Шереметьево
О реакции Владимира Путина на жуткий пожар в московском аэропорту рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что высшее руководство страны было сразу же проинформировано о случившемся.
Путин выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате случившегося. Глава государства поручил провести тщательное расследование трагедии, передает Russia Today.
По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, в том числе двое детей. Пострадали 18 человек – большинство из них отравились угарным газом и получили ожоги разной степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.
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