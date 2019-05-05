Более десятка жертв: в Шереметьево сгорел самолет с пассажирами
Загоревшийся борт вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем со связью. Пришлось начать экстренную посадку, в этот момент на борту вспыхнул пожар.
По предварительной информации, причиной воспламенения стали поврежденные шасси, которые пробили топливные баки. Самолет загорелся почти мгновенно, передает Telegram-канал Mash.
К настоящему моменту пожар на борту Sukhoi Superjet ликвидирован. Хвостовая часть самолета уничтожена полностью.
Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 мая 2019 г.
По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe
Сообщается, что "Аэрофлот" собрал кризисный штаб компании из-за инцидента в Шереметьеве. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь.
Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам. Стоит отметить, что официально данные о 13 погибших ответственные ведомства пока так и не подтверждают.
Telegram-канал Baza напоминает, что со сгоревшим "Суперджетом" ранее происходили, по меньшей мере, два инцидента. Первый датируется 7 октября 2017-го года. Тогда борт столкнулся с птицей в полете. А 30-го января 2018-го года этот же "Суперджет" вынужден был совершить еще одну аварийную посадку: во время снижения у самолета не выпустились закрылки.
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