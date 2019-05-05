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Происшествия

"Может загрызть человека": по улицам Москвы бегает опасная рысь

прочитано 220 раз

Из квартиры москвички сбежала рысь. Женщина опасается, что животное может нанести вред горожанам.

По словам директора центра передержки животных Виталия Ратнера, большая кошка может напасть сзади и загрызть человека. Эксперт предупредил, что не стоит приближаться к зверю, потому что вероятность атаки очень велика. В данный момент ведутся поиски животного, передает агентство городских новостей "Москва".

5 мая 2019, 14:28

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