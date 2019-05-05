"Может загрызть человека": по улицам Москвы бегает опасная рысь

Из квартиры москвички сбежала рысь. Женщина опасается, что животное может нанести вред горожанам.
По словам директора центра передержки животных Виталия Ратнера, большая кошка может напасть сзади и загрызть человека. Эксперт предупредил, что не стоит приближаться к зверю, потому что вероятность атаки очень велика. В данный момент ведутся поиски животного, передает агентство городских новостей "Москва".
Травля не сломила ребенка
Юмористы направлялись в Краснодар
Всему виной жара
Бывший солист группы Smash попал в аварию на трассе
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Жениться лучше на мусульманке.
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
Как вы относитесь к Лопыревой?
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Меня сглазила подруга
Женское домиирование
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Работа на первом месте
Кушаю на ночь
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Много глупых парней
заказать девочку малолетку недорого
отношения
Отдай миллион!
Кованые мангалы для отдыха на даче
Кованые мангалы для отдыха на даче