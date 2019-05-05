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Происшествия

Все сгорело: звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Елена Зуева. Кадр: YouTube.com
Трагедия произошла в Белореченском районе Краснодарского края. В ДТП скончались участники комедийного проекта Stand Up, звезды ТНТ Денис Маловичко и Елена Зуева. 
прочитано 1492 раза

Смертельная авария произошла 3 мая. При столкновении загорелись два автомобиля-участника ДТП. Всего жертвами автокатастрофы стали пять человек, еще двое были госпитализированы.

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Известно, что Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на концерт в Краснодар, передает Пятый канал. Кроме них в машине находились попутчики, которых резиденты Stand Up нашли с помощью сервиса BlaBlaCar. 

На опубликованных с места ДТП жутких кадрах видно, как сильно огонь охватил автомобили: у звезд ТНТ практически не было шансов остаться в живых. Согласно предварительным данным ГИБДД России по Краснодарскому краю, 60-летний водитель Hyundai Accent совершал обгон на трассе и выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna.

От удара обе иномарки вылетели за пределы дороги. Юмористы с попутчиками находились во второй машине.

Выживший в ДТП водитель Hyundai Accent госпитализирован. Против него возбуждено уголовное дело.

Денис Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз" – "Сomedy Баттл" и "Не спать". Являлся организатором мероприятий и вечеринок. Кроме этого принимал участие в таких проектах, как "Битва регионов" и "Первая лига Стэндапа России". У звезды ТНТ остались жена и дети.

Автор: Валерия Нарская5 мая 2019, 10:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из артистов пережил страшную аварию

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Uщу мyжиka, тупo пoтрахатbcя
xxx-chat.ooo
игорь
Ответить
прямо надо сказать
от жадности то и сгорели
и от ПДД плюсом - нет - не выполнения кем правил - а от принципа первого
люди злые специально идут на нарушение ПДД потому что они лишь злят
а умершим какое дело то ПДД - верно - никакого
Гость
Ответить
Какой ужас и горе родным, не дай Бог.
1

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