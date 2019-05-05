Все сгорело: звезды ТНТ погибли в страшной аварии
Смертельная авария произошла 3 мая. При столкновении загорелись два автомобиля-участника ДТП. Всего жертвами автокатастрофы стали пять человек, еще двое были госпитализированы.
Известно, что Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на концерт в Краснодар, передает Пятый канал. Кроме них в машине находились попутчики, которых резиденты Stand Up нашли с помощью сервиса BlaBlaCar.
На опубликованных с места ДТП жутких кадрах видно, как сильно огонь охватил автомобили: у звезд ТНТ практически не было шансов остаться в живых. Согласно предварительным данным ГИБДД России по Краснодарскому краю, 60-летний водитель Hyundai Accent совершал обгон на трассе и выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna.
От удара обе иномарки вылетели за пределы дороги. Юмористы с попутчиками находились во второй машине.
Выживший в ДТП водитель Hyundai Accent госпитализирован. Против него возбуждено уголовное дело.
Денис Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз" – "Сomedy Баттл" и "Не спать". Являлся организатором мероприятий и вечеринок. Кроме этого принимал участие в таких проектах, как "Битва регионов" и "Первая лига Стэндапа России". У звезды ТНТ остались жена и дети.
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