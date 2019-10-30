Автобус загорелся недалеко от Лефортовского тоннеля в Москве. ЧП произошло на Третьем транспортном кольце.
Информации о том, что в результате происшествия кто-то пострадал, не поступало. В департаменте транспорта Москвы сообщили, что данный автобус принадлежит частному перевозчику, передает "ТВ Центр".
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