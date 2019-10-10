Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала

Один из приезжих решил запечатлеть свой визит на один из десяти лучших пляжей мира. Для этого смельчак забрался на скалистый выступ и повернулся спиной к бушующему морю. Он принял эффектную позу для снимка, но внезапно рядом с ним выросла гигантская волна.
На кадрах видно, что вода накрыла мужчину с головой. На пару мгновений он целиком пропал в белой пене. Однако любителю экстрима удалось остаться живым и невредимым. Волна сначала ударилась о камень, на котором он стоял. Турист получил время на спасение. В противном случае его могло швырнуть о скалу или вовсе утянуть в море, сообщает Пятый канал.
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