На заводе в Австрии прогремел взрыв

В четверг, 10 октября, рядом с аэропортом в австрийском городе Линц произошел взрыв. Как передает телеканал "360", хлопок раздался на мусороперерабатывающем заводе в коммуне Хершинг. По словам очевидцев, в здании начался пожар.
На месте происшествия работают медики и полицейские. Согласно предварительным данным, пострадали девять человек, сообщает "Царьград". Трое из них находятся в тяжелом состоянии. ЧП не повлияло на работу аэропорта, уточняет ТВ Центр.
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