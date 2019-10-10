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Происшествия

На заводе в Австрии прогремел взрыв

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В четверг, 10 октября, рядом с аэропортом в австрийском городе Линц произошел взрыв. Как передает телеканал "360", хлопок раздался на мусороперерабатывающем заводе в коммуне Хершинг. По словам очевидцев, в здании начался пожар.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Согласно предварительным данным, пострадали девять человек, сообщает "Царьград". Трое из них находятся в тяжелом состоянии. ЧП не повлияло на работу аэропорта, уточняет ТВ Центр.

Автор: 10 октября 2019, 13:24

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