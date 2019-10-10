В Екатеринбурге аварийно сел Ан-12

В четверг, 10 октября, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил незапланированное приземление в аэропорту Екатеринбурга. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало повреждение шасси, сообщает РИА Новости.
В тот момент на борту находились 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал. Работа аэропорта Екатеринбурга приостановлена. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает телеканал "360".
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