Обрушение моста в парке Горького попало на видео

В парке Горького в Москве в ночь на 1 января обрушился мост. В результате происшествия пострадали 13 человек, все они были госпитализированы.
Тяжелых травм никто не получил. Очевидцы запечатлели обрушение моста на видео. По факту случившегося проводится проверка, передают "Известия".
Юморист оказался инфицирован бывшей женой
Спусковым крючком для рассуждений сетевых сплетников стала эротичная фотография актрисы
Звезда быстро вернулась в форму
Ведущая решила выселить бывшую возлюбленную своего друга после того, как та предала историю огласке