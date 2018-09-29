Скончался легендарный драматург Джо Мастерофф

Американский драматург, автор либретто бродвейских мюзиклов Джо Мастерофф умер в возрасте 98 лет. Прославленный автор провел последние дни в доме престарелых, передает газета The New York Times.
Наиболее известной работой драматурга стало либретто к мюзиклу "Кабаре" 1966 года. Одноименная киноверсия произведения выиграла в восьми номинациях на "Оскар". Стоит отметить, что Джо Мастерофф не оставил наследников.
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