"Порно и иконы": что отправлял насильник Хачатурян подругам дочерей

C каждым днем появляются новые подробности в жутком деле семьи Хачатурян. Большинство деталей говорят не в пользу убитого многодетного отца, а также добавляют страшные штрихи к его портрету.



Журналисты узнают все более шокирующие подробности о жизни Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми. Так, появилось продтверждение тому, что подруги дочерей покойного тирана получали с его номера фото и видео с откровенным содержанием.

В распоряжении СМИ оказалась переписка приятельницы младшей дочери Михаила Хачатуряна с абонентом, который подписан как "Трубку не брать". Содержание диалога способно повергнуть в шок. Так, сообщения с иконами и поздравлениями с православными праздниками чередуются с порнографией, передает "Московский комсомолец".

Этот факт подтверждает версию, которая появилась после допроса одной из дочерей Хачатуряна. Судя по всему, мужчина страдал психическим расстройством и впадал в крайности: религиозный и заботливый отец превращался в тирана, помешанного на инцесте.

Кроме того, журналисты попросили бабушку девочек подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Хачатурян приставал к их подружкам. "Этого я не знала, но вот сейчас многое открывается", – уклончиво ответила женщина.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве..

Ходят слухи, что убитый Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.