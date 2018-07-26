Снимавших порно педофилов поймали в Москве

В Москве задержаны четверо мужчин, которые снимали детей в порнороликах. Растлители орудовали несколько лет, передает "360" со ссылкой на Telegram‐канал Mash.

На банду удалось выйти после задержания одного из ее участников. При обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли огромную коллекцию детского порно. На кадрах присутствовали еще трое мужчин.