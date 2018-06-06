Смертельное ДТП преемника Моторолы попало на видео

В Донецке в ДТП разбился командир батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной Воха). Страшную аварию снял видеорегистратор, пишет Пятый канал.
На кадрах видно, как Жогу, ехавшего на мотоцикле с девушкой, сбил микроавтобус. Молодых людей от удара выбросило на магистраль, а от самого байка мало что осталось. Спутница комбата погибла на месте. Воху доставили в тяжелом состоянии в реанимацию.
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