Украинский режиссер снял свою смерть на видео

Страшные кадры смерти украинского режиссера оказались в распоряжении полиции. Процесс самоубийства запечатлел на видео сам Леонид Кантер.

Тело украинского режиссера-документалиста 5 июня обнаружила его подруга. Режиссер покончил с собой, забравшись в железную бочку для воды. Рядом с ним полиция нашла автомат.

Позже появились сообщения, что в руках полицейских оказалось видео, которое снял сам Кантер. "Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства. Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", - заявил журналистам представитель стражей порядка Ярослав Тракало.

Леонид родился в Киеве, работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. Основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла более 50 короткометражных и документальных фильмов. 36-летний Кантер – режиссер документального фильма "Добровольцы Божьей четы" о боях за донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

Друзья режиссера рассказали, что в последнее время он работал над сценарием нового фильма и собирался уехать во Францию. Близкие сомневаются, что Леонид покончил с собой. По данным телеканала "Россия 24", у режиссера не было причин для суицида. На него никто не давил, он не получал каких-либо угроз. Пока полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Известно, что у Леонида остались жена и трое детей: две дочери и сын, пишет "Украинская правда".

