В Удмуртии мужчина переехал сожительницу трактором

В Удмуртии
суд приговорил жителя Воткинского района к пяти годам колонии строгого режима. Он переехал женщину трактором, сообщает udm-info.ru. На протяжении следствия подсудимый выдвигал различные версии произошедшего.
Сначала утверждал, что на его сожительницу упала береза, потом заявил, что не
заметил ее в момент наезда. Суд счел эти версии несостоятельными.
Отметим, что в результате наезда женщина получила множество тяжких телесных повреждений, утратила трудоспособность и теперь является лежачей больной, на ее иждивении – несовершеннолетний ребенок.
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