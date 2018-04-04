Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре

Стало известно о новой жертве и пострадавших в крупном пожаре, случившемся в ТЦ "Персей для детей" в Москве. В здании обнаружен погибший сотрудник торгового центра.

Мужчина, работавший грузчиком в ТЦ, заблудился, так и не сумев покинуть здание. Судя по всему, его смерть была страшной: человек метался, ища в дыму выход и, скорее всего, в последние минуты жизни осознавал, что с ним происходило.

"Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону, – цитирует главу столичного главка МЧС России Илью Денисова Life.ru. По другой версии, опубликованной Telegram-каналом Hue, погибший в "Персее" мужчина не был его сотрудником, а работал грузчиком в соседнем здании. А это значит, что он не проходил обучение вместе с персоналом ТЦ. Видимо, мужчина просто зашел пообедать, но так и не вышел.

Самое ужасное, что всю прошлую неделю в "Персее для детей" были учебные тревоги и эвакуация. А когда 4 апреля снова сработала сигнализация, никто не поверил, что случилось ЧП, и особо не торопился принимать меры, передает Telegram-канал 112.



Известно и то, что количество пострадавших при тушении горящего ТЦ на Малой Семеновской пожарных увеличилось до шести человек, сообщает "Газета.ru". Состояние пятерых оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом.

Выяснилось, что пожарный Александр Кравченко пострадал, спасая коллегу Антона Юдина, передает Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, Александр вытаскивал товарища из дыма, когда тот потерял сознание.





Напомним, пожар произошел в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице днем 4 апреля. Всего из здания было эвакуировано 600 человек. Предварительная причина – короткое замыкание.