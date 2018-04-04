В Москве горит детский ТЦ: есть жертвы

Пострадавший при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" скончался в скорой. Мужчину не довезли до больницы. Личность его уже установлена – это 45-летний Алексей Карпов, сообщает Telegram-канал Mash. Также известно о нескольких потерпевших.
По данным сетевого издания m24.ru, пожарные ликвидировали открытое горение на Малой Семеновской улице. На месте ЧП работают беспилотник и тепловизор для разведки.
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