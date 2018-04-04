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Происшествия

Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak
Российская туристка в состоянии сильного алкогольного опьянения избила и покусала женщину-полицейского в Объединенных Арабских Эмиратах, а также повредила служебный автомобиль правоохранителей. Дебоширку с трудом удалось задержать. 
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Стражам порядка поступило сообщение о драке двух нетрезвых туристок у входа в один из отелей Дубая. Когда сотрудница полиции подошла к 24-летней россиянке и хотела надеть на нее наручники, та стала сопротивляться, нанесла стражу порядка несколько ударов и укусила ее за лицо. Спустя время офицерам все-таки удалось усадить туристку в машину, однако россиянка выбила стекло головой, передает Life.ru.

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Местные прокуроры выдвинули обвинения в избиении и покушении на полицейских, а также порче служебного авто и употреблении алкоголя. Подозреваемая признала вину, когда была доставлена в дубайский суд первой инстанции.

"Да, я напала на эту женщину, но я была под воздействием ликера. Я же не хотела причинить ей вред... Я не кусалась, а просто слегка толкнула ее, когда на меня пытались надеть наручники", – заявила девушка. Также она сказала судье, что не осознавала последствия своих действий – была слишком пьяна. "Да, я разбила окно... Прошу прощения за это", – добавила задержанная. Приговор по делу вынесут 29 апреля.

Случаи непотребного поведения наших туристов на зарубежных курортах не являются редкостью. Летом 2017 года в Болгарии российская семья разбила стеклянный купол ресторана, бросая из окна отеля пустую стеклотару. Затем соотечественники напали на наряд полиции, прибывший их успокоить. Также сообщается, что граждане России часто попадаются на краже и порче имущества отелей.

Автор: Михаил Вштанов4 апреля 2018, 09:47

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