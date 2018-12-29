"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года

Техногенные и природные катастрофы, громкие преступления – в последнее время поток таких новостей все возрастает. Не стал, к сожалению, исключением и уходящий 2018 год.

"Зимняя вишня" – это словосочетание, вызывавшее ранее романтические ассоциации, стало в России синонимом беды и ужаса. 64 человека, более 40 из них – дети, 25 марта стали жертвами ужасного пожара в кемеровском торговом центре. Возгорание началось на 4 этаже, возле кинотеатра и детских игровых площадок. Двери в кинозалах оказались заблокированными, эвакуационные выходы были закрыты. Системы противопожарной защиты не сработали. Следствие установило, что автоматическая пожарная сигнализация в "Зимней вишне" не работала неделю – владельцы на ней сэкономили. А систему принудительного оповещения о ЧП охранник ТЦ включать не стал. Справиться с огнем удалось лишь на следующий день.

Череду происшествий в учебных заведениях России открыла поножовщина в пермской школе №127. 15 января двое подростков – ученик и бывший ученик школы – с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница, которая пыталась защитить учеников 4 "Б" класса. После нападения на учительницу подростки нанесли несколько ударов ножом по находившимся в классе. Пострадали 15 человек. Нападавшие под конец попытались зарезать друг друга.

Всего несколько дней спустя, 19 января, тревожная новость поступила из Бурятии. В поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ было совершено нападение на школу №5. Вооруженный топором ученик 9 класса ворвался в аудиторию и бросил бутылку с зажигательной смесью. Когда школьники вместе с учительницей пытались выбежать из кабинета, он ранил педагога и нескольких учеников. Пострадали 6 человек. Сам нападавший госпитализирован. Сообщалось, что у него были сообщники.

В конце января Москву потрясло преступление студента МГТУ им. Баумана. Артем Исхаков жестоко расправился со своей сверстницей – 19-летней студенткой Высшей школы экономики Татьяной Страховой. Молодые люди вместе снимали жилье. В тот вечер Таня вернулась с учебы, а Артем на нее напал. Начал душить, а когда девушка потеряла сознание, изнасиловал. Потом перерезал горло и еще несколько раз изнасиловал. Все это студент описал в своей предсмертной записке. Перед тем как покончить с собой, он выложил свое послание в соцсети. Основной причиной юноша назвал неразделенную любовь.

17 октября – ЧП в здании политехнического колледжа крымского города Керчь. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж и оставил в столовой самодельную бомбу. После взрыва Росляков открыл стрельбу. Длилась расправа около десяти минут. На месте погибли 18 человек, еще двое скончались позже. Были ранены более 50 человек. Сам Владислав Росляков застрелился в библиотеке колледжа. В его рюкзаке нашли еще несколько взрывных устройств.

Самой крупной авиакатастрофой в 2018 году в России стало крушение пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". 11 февраля лайнер рухнул вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. Самолет следовал по маршруту Москва – Орск. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. По данным следствия, причиной падения самолета стали неверные действия экипажа. Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, произошло их обледенение. – из-за чего был превышен угол наклона судна и самолет потерял управляемость.