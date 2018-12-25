В Омске нашли в продаже елки, зараженные опасными насекомыми

Cотрудники мэрии Омска совместно с полицией проводят рейды по елочным базарам и предупреждают жителей о контрафакте. Об этом сообщает портал gorod55.ru.
Специалисты уверяют, что можно наткнутся на елки, зараженные опасными насекомыми. Особенно, если продажа деревьев ведется нелегально.
Певица разочаровала поклонников
Супруг певицы довел до слез своими откровениями
Эксперт поддержал инициативу Милонова переселить реалити-шоу на Новую Землю
Телеведущая поделилась снимками с родительницей в Instagram