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В Омске нашли в продаже елки, зараженные опасными насекомыми

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Cотрудники мэрии Омска совместно с полицией проводят рейды по елочным базарам и предупреждают жителей о контрафакте. Об этом сообщает портал gorod55.ru. 

Специалисты уверяют, что можно наткнутся на елки, зараженные опасными насекомыми. Особенно, если продажа деревьев ведется нелегально. 

25 декабря 2018, 19:16

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